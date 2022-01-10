Кировская «Родина» проиграла в Хабаровске со счетом 4:14

Сегодня кировская «Родина» провела очередной матч чемпионата страны по хоккею с мячом.

В Хабаровске она встречалась с местным «СКА-Нефтяником». Хозяева одержали уверенную победу 14:4.

Равная борьба была только в первом тайме, и долгое время держался равный счёт — 1:1, 2:2. Но после перерыва хабаровчане довели дело до разгрома. В нашей команде дублем отметился Вячеслав Нелюбин.

Протокол матча здесь

В турнирной таблице «Родина» идёт на предпоследнем месте.

Сейчас в чемпионате наступает 2-недельный перерыв, турнир возобновится 26 января.

Инфографика vk.com/skabandy47