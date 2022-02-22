Кировская «Родина» проиграла в Казани со счетом 4:5

Сегодня кировская «Родина» провела очередной матч в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом.

В Казани наша команда встречалась с «Ак Барс-Динамо».

Это была одна из лучших выездных игр кировчан в этом сезоне. Они вели со счетом 1:3, 2:4, но, к сожалению, не смогли удержать преимущество, а в концовке матча упустили и ничью.

Итог — 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Родины» отличились Евгений Леухин (2), Кирилл Литвинов и Пётр Цыганенко.

Протокол здесь

В пятницу наша команда сыграет дома с «Уральским трубником». Начало в 18:30.