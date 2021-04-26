Кировская «Родина» заключила контракты с двумя хоккеистами

Хоккейный клуб «Родина» заключил контракты с двумя новичками. Оба они в прошлом сезоне выступали за «Уральский трубник».

Нападающий Пётр Цыганенко два раза завоёвывал серебряные медали чемпионата России. Кроме того, он 4 раза становился бронзовым призёром. В активе хоккеиста два матча за национальную сборную.

Защитник Андрей Орлов провёл в «Уральском трубнике» практически всю карьеру — с 2004 года с небольшими перерывами. Он — бронзовый призёр чемпионата страны.

Отметим, что клуб из Первоуральска испытывает серьёзные финансовые проблемы. В межсезонье его покинули многие ведущие игроки.

Ранее мы сообщали, что Андрей Маури возглавил федерацию хоккея с мячом Кировской области.

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