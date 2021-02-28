Кировская «Родина» завершила сезон на 12-м месте

Хоккеисты кировской «Родины» завершили выступление в чемпионате страны. В последнем матче они принимали на своем поле чемпиона России – «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

Вопреки ожиданиям, поединок фаворита и одного из аутсайдеров получился очень упорным. Некоторое время кировчане даже вели в счете, а после перерыва были близки к тому, чтобы догнать соперника.

Тем не менее более опытные гости смогли удержать победный счет – 6:4.

По итогам чемпионата «Родина» заняла 12-е место и не смогла выйти в плей-офф. В её активе пять побед и две ничьи.

Ранее мы писали, что кировская «Родина» победила впервые с 10 января.

Фото vk.com/hcrodinakirov