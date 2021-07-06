Кировская семья купила несуществующий автомобиль

Семейная пара отдала мошенникам все свои сбережения.

Сотрудники полиции настоятельно просят жителей Кировской области не переводить деньги незнакомцам и не верить слишком заманчивым предложениям. Стражи правопорядка продолжают фиксировать дистанционные преступления. Одно из них произошло на днях.

В полицию приехали супруги. Они рассказали, что хотели купить новый автомобиль, но потеряли все деньги. Началось всё с объявления на популярном сайте. Там они заметили информацию об автомобиле, который им очень понравился. Особенно привлекла его стоимость. За хорошую иномарку продавец просил всего около 400 тысяч рублей.

Муж с женой посовещались и решились на покупку. Связались с продавцом. Он пояснил, что необходимо внести предоплату. Семья перевела 100 тысяч.

Через какое-то время продавец написал, что ему нужно ещё 110 тысяч. Кировчане перевели и эту сумму. После владелец перестал выходить на связь. Сейчас возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут.

Фото: yandex.ru