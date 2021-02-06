Кировская семья, переехавшая в Африку, рассказала о своих впечатлениях

Большой материал о том, как живут кировчане в чужой стране, опубликовал russian.rt.

Известно, что семейная пара Михаил и Светлана перебрались в Анголу около двух лет назад. Сейчас они уже там освоились, однако, до сих пор их многое удивляет.

Ангола — страна на западном побережье Африки. Очень бедная. На протяжении трёх десятилетий там шла гражданская война. Её отголоски можно заметить и сейчас. Некоторые магазины и соцобъекты охраняются людьми с автоматами. На улицах много нищих и даже полицейские там просят у «светлокожих» деньги или еду.

Михаил и Светлана — родители четырёх детей. Однако, несмотря на то, что самому маленькому было на момент переезда всего несколько месяцев, он состоялся. Михаилу предложили работу, и семья согласилась. По характеру и Михаил и Светлана люди, которые не могут сидеть на одном месте, они любят впечатления.

Впечатлений в чужой стране оказалось много. Девушка читала в интернете про Анголу. В основном описывали её очень неприглядной страной. Так и оказалось. Однако постепенно кировчане привыкли. Их дом находится прямо на берегу Атлантического океана. Старшие дети находятся на домашнем обучении, а за младшими приглядывает мама.

Фото: russian.rt.com