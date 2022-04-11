Кировская сеть быстрого питания хочет зайти на российский рынок

Импортозамещение касается даже фаст-фуда в Кировской области.

Кировской сети «Данар» 1 мая исполнится 26 лет. Она работает исключительно на российских продуктах, в основном местных. За год обслуживает около 3 млн заказов. В ассортименте – больше 200 наименований, включая сэндвичи, бургеры, роллы, пиццу, котлеты и наггетсы из куриного мяса…

Директор ООО «Данар-Бистро» Денис Кузнецов утверждает, что вся продукция проходит четыре стадии контроля, а поставщики проверены годами сотрудничества. Конкуренция на рынке фаст-фуда высокая, и уход каких-то сетей заставляет только еще тщательнее смотреть за качеством. Оборудование – российского и зарубежного производства.

В Кирове и Кирово-Чепецке работают 26 торговых точек «Данар». Но сеть рассчитывает расширяться: уже есть запросы на франшизу из других регионов. Она может работать во всех уголках страны, уверен Кузнецов. Компания имеет новый агрокомплекс, выращивает салат, укроп, петрушку и огурцы. В планах – использовать в приготовлении блюд 100% своих овощей.

Напомним, в правительстве Кировской области ежедневно проходят заседания межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики. Одна из главных целей – обеспечение продовольственной безопасности региона.