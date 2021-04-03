Кировская школа единоборств получила финансовую помощь для оборудования нового спортзала

Им, как представителям ответственного бизнеса, дали льготный заем под 4,5% годовых.

В правительстве региона сообщили о том, что было принято решение поддержать бизнес, который направлен на оздоровление кировчан. В регионе второй год работает центр «Мой бизнес», его создали по инициативе президента РФ. У центра широкие возможности для адресной поддержки предпринимателей. Один из таких вариантов поддержки – займы для приоритетных проектов, занятых в сфере туризма, экологии и спорта. По словам Александра Чурина, помогая таким компаниям, руководство области планирует не только увеличить число людей занятых в своим делом, но и воспитать качественный, здоровый и ответственный бизнес.

Школа единоборств «Шквал» работает в Кирове уже 7 лет. Для тренировок оборудовано несколько специальных залов. Клиенты могут выбрать групповое или индивидуальное занятие с лучшими тренерами, прошедшими обучение по разным направлениям боевых искусств.

После снятия ограничений к ним пришло много жителей областного центра, поэтому руководство решило, что пора увеличивать площади – открыть еще один зал в мкр. Чистые пруды.

— Для ремонта нового зала и приобретения необходимого оборудования мы получили заём по выгодной для нас ставке 4,25% годовых. Конечно, можно подождать и накопить деньги, но иногда вложиться нужны здесь и сейчас, чтобы привлечь новых клиентов, — рассказал руководитель школы Илья Заякин.

Сообщается, что кроме поддержки регионального правительства Заякин выиграл президентский грант на деньги которого будут открыты дополнительных групп для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, уточнить информацию о поддержке предлагаемой предпринимателям Центром можно по телефону 410-410.

Ранее мы писали о том, что президент Федерации хоккея с мячом России рассказал о перспективах развития хоккея с мячом в Кирове.

Фото: Александр Папырин