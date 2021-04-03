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Кировская школа единоборств получила финансовую помощь для оборудования нового спортзала

Наталья Дмитриева Новости, Слайдер, Спорт

Им, как представителям ответственного бизнеса, дали льготный заем под 4,5% годовых.

В правительстве региона сообщили о том, что было принято решение поддержать бизнес, который направлен на оздоровление кировчан. В регионе второй год работает центр «Мой бизнес», его создали по инициативе президента РФ. У центра широкие возможности для адресной поддержки предпринимателей. Один из таких вариантов поддержки – займы для приоритетных проектов, занятых в сфере туризма, экологии и спорта. По словам Александра Чурина, помогая таким компаниям, руководство области планирует не только увеличить число людей занятых в своим делом, но и воспитать качественный, здоровый и ответственный бизнес.

Школа единоборств «Шквал» работает в Кирове уже 7 лет. Для тренировок оборудовано несколько специальных залов. Клиенты могут выбрать групповое или индивидуальное занятие с лучшими тренерами, прошедшими обучение по разным направлениям боевых искусств.

Кировская школа единоборств получила финансовую помощь для оборудования нового спортзала

После снятия ограничений к ним пришло много жителей областного центра, поэтому руководство решило, что пора увеличивать площади – открыть еще один зал в мкр. Чистые пруды.

— Для ремонта нового зала и приобретения необходимого оборудования мы получили заём по выгодной для нас ставке 4,25% годовых. Конечно, можно подождать и накопить деньги, но иногда вложиться нужны здесь и сейчас, чтобы привлечь новых клиентов, — рассказал руководитель школы Илья Заякин.

Кировская школа единоборств получила финансовую помощь для оборудования нового спортзала

Сообщается, что кроме поддержки регионального правительства Заякин выиграл президентский грант на деньги которого будут открыты дополнительных групп для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, уточнить информацию о поддержке предлагаемой предпринимателям Центром можно по телефону 410-410.

Ранее мы писали о том, что президент Федерации хоккея с мячом России рассказал о перспективах развития хоккея с мячом в Кирове.

Фото: Александр Папырин

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Наталья Дмитриева