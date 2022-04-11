Кировская школьница стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по истории

Лучшей в этой дисциплине стала 9-тиклассница Мария Злобина, которая учится в КЛЕНе, сообщили в министерстве образования Кировской области.

Олимпиада проходила в столице соседнего Татарстана. В ней наша 15-летняя девушка обошла 292 учеников из 71 субъекта РФ. Однако школьница не ожидала, что покажет самые лучшие в стране результаты. Признается, что все произошло только благодаря хорошему педагогу.

— Прежде всего, хочу сказать спасибо моему учителю — Зыкину Александру Михайловичу. Не случайно говорят, что интерес к предмету зависит от учителя. Он смог заинтересовать меня и показать красоту прошлого, — рассказала победительница.

Маша признается, что не всегда была влюблена в одну только историю. В детстве она хотела стать врачом и изучала предметы полезные для этого профиля. Но когда три года назад победила на школьном этапе олимпиады по истории, изменила естественным наукам. Через год она стала лучшей в городском этапе по истории, теперь победила всех школьников страны.

Фото: vk.com/minobr43