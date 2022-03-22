Кировская швейная фабрика «Танита» сообщила о готовности к импортозамещению

Руководство кировской швейной фабрики «Танита» поделилось опытом работы в период санкций. Также на предприятии сообщили, что готовы расширять производство ради импортозамещения.

«Танита» работает на российском рынке уже 23 года. В ассортименте фабрики – более 300 моделей одежды для женщин среднего возраста. Размерный ряд – 48-62.

Владелец и директор «Таниты» в одном лице – Татьяна Журавлева. До 1999 года она работала на фабрике «Заря». Полученного опыта хватило для создания собственного бренда.

Начинали с небольшого предприятия – 4 машинки и 5 сотрудников. Сегодня фабрика значительно увеличила мощности. Здесь работает около 30 человек. Предприятие готово расширяться и принять на работу конструкторов и модельеров.

Изделия фабрики «Танита» представлены более чем в 50 городах России. Татьяна Журавлева говорит, что изначально планов по «захвату российского рынка» не было. Но многие модели стали востребованными и продаются по всей стране: от Калининграда до Хабаровска.

— Наши модели отличаются комфортом – у них очень удобная посадка, мы делаем ставку на качество. Вообще классика и качество – это две основополагающих успеха. И мы стараемся придерживаться этих направлений, — рассказывает Татьяна.

Первыми «в народ» пошли брюки. Сейчас ассортимент стал гораздо шире. «Танита» производит сарафаны, блузки, юбки, жилеты, платья, туники…

Фабрика нашла свою нишу и заняла надежное место на рынке. И даже санкции ее не коснутся, уверена директор.

— У нас есть возможность приобретать необходимую мануфактуру у других поставщиков, — говорит Татьяна. – При этом ценовая категория останется прежней, доступной всем жителям.

С 1999 года «Танита» пережила несколько кризисов. Но тяжелые периоды обошлись без сокращения сотрудников.

— В кризисные моменты мы мобилизуемся, ищем варианты и выходим победителями. Любые критические ситуации – для нас возможности.

Сейчас «Танита» готова частично заменить известные мировые бренды для своей аудитории – женщин среднего возраста с корпулентными фигурами.

Ранее о работе в условиях санкций рассказали на кировской фабрике «Журавлик».