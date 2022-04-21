Кировская статистика рассказала о масштабах роста цен за месяц

Кировстат посчитал, что подорожало или подешевело в марте.

В марте текущего года на потребительском рынке Кировской области цены на товары и услуги выросли в среднем на 8%, с начала года – на 10,1%. На продовольственные товары в марте – на 7,2% в среднем.

Например, рис шлифованный на 21%, макаронные изделия на 13,8%, горох и фасоль на 11,7%, пшено на 11,2%, гречневая крупа на 10,4%.

Карамель – на 14,9%, кексы и рулеты – на 12,4%, конфеты шоколадные натуральные и с добавками – на 11,2%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 10,1%.

Зелёный чай подорожал на 15,3%, растворимый кофе на 10%, а в зёрнах и молотый на 9,5%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров существенно подорожали: сахарный песок вырос в цене в среднем на половину, соль на 26,6%, чёрный перец на 16,6%.

Молоко сгущённое на 15,3%, говядина на 13,3%, овощные консервы для детского питания на 11,9%, вина виноградные столовые ( до 14% спирта) содержанием на 11,7%.

Непродовольственные товары в среднем подорожали за месяц на 11,9%.

Например, стиральные автоматические машины стали дороже на 68,8%, холодильники – на 41,5%, электрические батарейки АА – на треть, миксеры и блендеры – на 29,7%, лампы электрические осветительные – на 28%, плиты бытовые – на 27,9%, лампы энергосберегающие – на 27,2%, машины швейные – на 26,7%, электроутюги – на 24,6%, электропылесосы – на 23,8%, печи микроволновые – на 23%.

Мониторы для настольных компьютеров подорожали на 51,5%, ноутбуки – на 31,9%, моноблоки – на 18,9%.

Новые легковые автомобили – на 30,4% иномарки и на 27,1% отечественные, шины для них – на 19,9%.

Выросли цены на школьные тетради на пятую часть, на женские прокладки – на 29,5%, на подгузники детские бумажные – на 19,2%.

Обручальные золотые кольца подорожали на 61,4%, флеш-накопители USB – на 34,1%, телефонные аппараты стационарные – на 32,6%, мойки из нержавеющей стали для кухни – на 30,5%, фотоаппараты – на 29,9%, коляски для новорождённых – на 28,8%, жидкие чистящие и моющие средства – на 28,8%, велосипеды для дошкольников – на 27,5%, швейные нитки– на 24,1%, туалетное мыло– на 22,1%, роликовые коньки– на 21,8%, зубная паста– на 21,7%, ткани – на 20%.

Услуги населению Кировской области за месяц в среднем стали обходиться дороже на 4%. Путёвки в Турцию – на 75,5%, в ОАЭ – на 50,6%, в Египет – на 28%.

Плата за пользование потребительским кредитом выросла на 40,3%.

На проезд в городских автобусах и троллейбусах цены выросли на 15,4%, на авиаперелёт эконом-классом на 13,8%, на проезд в плацкартных вагонах на 11,1% в фирменных и чуть меньше в нефирменных, но купе нефирменных поездов подешевели на 9,1%.

Стоимость ксерокопирования документов подросла на 42,3%, печати цветных фотографий на 26,9%, замены батарей в часах на пятую часть, изготовления фотографий для документов на 18,5%, как и установки натяжных потолков, услуг организаторов проведения торжеств на 14,7%, а регулировки развала-схождения колес легкового автомобиля на 13,1%.

Зато пакет услуг сотовой связи подешевел на 7,1%, стоимость билетов в кинотеатры – на 3,7%, бензин АИ-95 – на 2,5%, марки АИ-92 – на 2,2%. Газомоторное топливо — на 13,1%, дизельное – на 4,5%.