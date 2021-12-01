Кировская студентка Алина Попова выиграла миллион рублей в Сочи

Завершился финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Конкурс проходил в России впервые. Главной его задачей было определить активных, креативных, думающих молодых людей.

Сначала в регионах проходили отборочные туры. После представители субъектов встретились на финале в Сочи. От Кировской области туда отправились пять учащихся вузов. А всего в заключительных испытаниях участвовала тысяча представителей разных регионов.

В Сочи для ребят были организованы лекции, тренинги, встречи с топ-экспертами. Но самое главное участники должны были выполнить задание — спроектировать университет будущего.

В итоге в число победителей вошла и кировчанка Алина Попова. Она получила премию в размере миллион рублей.

— Конкурс «Твой ход» — крутая площадка для реализации возможностей каждого студента! Для меня конкурс стал ориентиром, который помог мне определиться, в какой сфере и какими способами я буду развиваться. Три дня в Сочи — море незабываемых эмоций, новые интересные знакомства, — рассказала Алина Попова.

Как сообщили в правительстве Кировской области, средства победительница может потратить по своему усмотрению. В частности на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Фото: kirovreg.ru