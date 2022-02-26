Кировская студентка стала лучшей в турнире «Рязань Косопузая»

Хрупкая четверокурсница ВятГУ набрала сумму 350 кг в жиме лежа, приседе и становой тяге.

На минувшей неделе в Рязани прошел мастерский турнир по пауэрлифтингу и его отдельным движениям. Интересно название турнира «Рязань Косопузая» — это отсыл к древним временам, когда местные жители разгуливали с топором за поясом. Плотницкое орудие крепили сбоку и из-за него перевешивал кушак. От этого пузо у людей получалось немного кривое.

Конечно, девушки с топорами не ходили, но вот в открытом чемпионате по пауэлифтингу их поучаствовать пригласили. Студентка физкультурного факультета кировского опорного вуза достойно представила наш регион на этом соревновании. Марет Досхоева выступила в троеборье в категории до 67,5 кг.

Девушка задала высокую планку уже в первом упражнении — приседании со штангой она взяла вес 125 кг. Тем самым она зафиксировала рекорд России среди юниорок. В жиме штанги лёжа Марет подняла 110 кг. В конце — в становой тяге подняла 115 кг.

В общем зачёте она одержала абсолютную победу, набрав в сумме 350 кг.