Кировская телеведущая сняла фильм про Великорецкий Крестный ход

Юлия Андреева представила свое видение самого масштабного в России православного хода.

Ее фильм «Радуйся, Никола» продолжительностью в 36 минут уже доступен к просмотру на youtube-канале. Работа получилась не такой, какие делали раньше.

Юлия построила свое произведение по типу путевых заметок « с пометками на полях». В качестве заметок выступили вставки интервью со священниками Алекандром Балыбердиным и Андреем Дудиным, а также психологом Артемом Скобёлкиным.

Картина получилась не занудно религиозная, а простая, человеческая. Посмотрев ее, появляется уверенность, что каждый сможет пройти путь вместе с ходом и ощутить чудо сопричастности.

В ней есть практические советы будущим паломникам, как-то: что брать с собой, что отправить в передвижной камере хранения, как поступать с мозолями, какую одежду выбрать для этого непростого путешествия, где искать ночлег.

Конечно, тема того, ради чего люди каждый год преодолевают сотни километров вслед за иконой, тоже затронута. Она проходит пунктирной линией через весь фильм. На протяжении всего хода, автор общается с разными людьми и справляется об их причинах и просьбах к святому старцу. Но цели у каждого свои и не возможно объединить их, подвести общую черту.

Зрители, посмотревшие фильм, благодарят автора на ее страницах в соцсетях за такую работу и возможность мысленно пройти путь вместе с крестоходцами еще раз.

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