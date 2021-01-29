Кировская цветочница заплатила мошенникам за рекламу, которой не было

Еще один случай обмана продавца с помощью телефона случился в Кирове.

На этот раз в преступные сети попалась сотрудница цветочного салона. Ей на мобильный телефон позвонил некто, представившийся ее начальником. Он справился о наличии выручки и потребовал перечислить эти средства в качестве платы за рекламы по указанным им реквизитам.

Флорист не стала проверять информацию и перечислила через банкомат мошенникам 7 600 рублей. Когда настоящий начальник узнал произошедшем, то отправил девушку в полицию. Сейчас следователи разыскивают преступников.

Напомним, недавно мы сообщали о похожем случае, когда на эту же удочку мошенников попалась продавец ювелирной сети.