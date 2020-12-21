Кировская участница «Дом-2» Евгения Феофилактова прокомментировала закрытие скандального шоу

Одну из самых громких новостей уходящего года обсуждают многие.

С 30 декабря перестанет выходить в эфир одно из самых долгоиграющих шоу на российском телевидении. Телеканал ТНТ объявил о закрытии программы «Дом-2». Последний выпуск запланирован на 30 декабря. Это будет большой двухчасовой эфир. Вместо реалити-шоу будут выходить юмористические передачи в жанре стендап.

Новость о закрытии проекта не оставила телезрителей равнодушными. Шоу шло на протяжении почти 16 лет. Многие видели хотя бы несколько выпусков телепередачи, другие были поклонниками скандального проекта.

Критики говорят о том, что популярность «Дома-2» обусловлена откровенностью и реальностью жизни, которая протекала под прицелами телекамер. Молодые люди и девушки пытались строить отношения на проекте, учили телезрителей любить на собственных ошибках. Популярность принесли проекту и его участники. Из неизвестных ранее людей они превратились в кумиров для тысяч поклонников.

Одной из самых ярких участниц стала кировчанка Евгения Феофилактова. Сейчас она живёт в Москве, воспитывает сына и является популярной звездой Instagram. Она поделилась с подписчиками своими впечатлениями от закрытия проекта.

— Честно, не хотела ничего писать на эту тему. Но поняла, что всё же хочу выразить свои чувства. Мне жаль, мне грустно, что закончилась целая эпоха этого яркого проекта. Конечно, у всех совершенно разное отношение к «Дому-2». Но я могу сказать, что почти 5 лет моего присутствия на проекте оказались для меня очень ярким отрезком моей жизни, — написала Евгения, приложив к посту свои фотографии с шоу.

Известно, что в разное время на проекте было несколько ребят и девушек из Кирова.

Ранее мы сообщали, что кировчанок-блогеров меньше 1 процента.

Фото: yandex.ru, instagram.com