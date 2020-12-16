Кировская журналистка рассказала о подготовке к пресс-конференции Владимира Путина

Корреспондент kirovpravda.ru находится в самой гуще событий.

В этом году пресс-конференция Владимира Путина пройдет в нестандартном формате – в режиме онлайн. Для журналистов в регионах будут оборудованы площадки, на которых представители СМИ смогут задать свои вопросы президенту.

Кировские журналисты смогут участвовать в мероприятии из Нижнего Новгорода. Здесь организована площадка для представителей ПФО. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Смишников разместили в гостинице «Ибис» неподалеку от пресс-центра на Покровской, где пройдет конференция.

Самые многочисленные делегации – из Татарстана и Башкирии. От Кировской области на пресс-конференцию аккредитованы четверо сотрудников СМИ.

Кроме журналиста «Кировской правды», в ней будут участвовать Владимир Маматов, знаменитый своим вопросом про «Вятский квас», а также Алёна Дмитриева («Свойкировский.рф») и Анастасия Белова («Бизнес-Новости»).

В этом году представители СМИ собираются заранее. Чтобы попасть на пресс-конференцию президента, всем придется сдать тесты на коронавирус.

Напоминаем, что Владимир Путин выступит в четверг, 17 декабря, в 12 часов. Мероприятие пройдет уже в 16-й раз и будет включать элементы прямой линии. Ожидается, что президент будет общаться с россиянами около трех часов.