Кировские акробаты привезли коллекцию медалей

Воспитанники двух спортшкол представляли область в Орле на общероссийских соревнованиях.

Почти неделю в Орле сражались за первые места юные российские акробаты. 19 декабря там начались всероссийские соревнования по спортивной акробатике на «Кубок Заслуженного тренера России Клавдии Наумовой». Эти состязания приурочили к дню рождения педагога – на минувшей неделе ей исполнилось 80 лет. Свой очередной десяток она открыла не в кругу родных и близких, а среди тех, кто, как и она увлечен спортом. На соревнования приехали более 350 акробатов со всей России. 36 регионов были представлены на Кубке.

Гости отмечали высокий уровень организации кубка России – не ниже чемпионата мира и сокрушались лишь пустым местам в зрительском зале: хоть акробатика и зрелищный вид спорта, но пандемия наложила свой отпечаток. И все же следить за грацией участников можно было посредством интернет-трансляции.

Кировскую сборную представили воспитанники спортшкол №1 и №8. Ребята привезли несколько наград. Женская пара Кира Фиофилактова и Дарина Новоселова поднялись на вторую ступень почета, на третьей остановились Мария Родигина и Павел Шпилевой.

Ранее мы сообщали о том, что кировчанин нокаутировал своего соперника на федеральном телеканале.

Фото: admkirov.ru