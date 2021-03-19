Кировские археологи нашли позвонок дицинодонта

Об этой и других необычных находках они рассказали, подводя итоги 2020 года.

В библиотеке им. Герцена состоялось очередное заседание клуба «Краеведческий четверг». Его участники — люди, которых интересует история нашего региона.

На заседании выступили кировские археологи, которые не представляют своей жизни без раскопок. Это сотрудники научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия Кировской области. Они рассказали о том, что с опозданием, но всё же подвели итоги сезона-2020.

Они обследовали около десятка различных мест в разных районах региона. В результате были найдены фрагментов керамики, изделия из кремня и фрагменты металлических изделий, лепной керамики с примесью раковины в тесте, бронзовые украшения. В месте, где ранее располагалось церковное кладбище, были обнаружены погребения.

Среди самых необычных находок — позвонок дицинодонта. Его археологи нашли случайно. Сейчас позвонок передан в Вятский палеонтологический музей.

Интересные исследования провели и в Кирове. Так, сотрудники центра изучили фундамент и культурный слой на территории Благовещенской церкви Трифонова монастыря. Цель — разработка проекта реставрации храма. Об этом сообщили в Центре развития туризма Кировской области.

Ранее мы писали, что кировские палеонтологи договорились о сотрудничестве с коллегами из РАН.

Фото: okn43.ru