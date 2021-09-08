Кировские аспиранты будут обучаться по-новому

В России предложили создать новую модель аспирантуры.

Эта модель должна обеспечить более высокую мобильность аспирантов как внутри России, так и за границей. Мобильность будет достигнута за счет того, что некоторые образовательные организации получать право на реализацию собственных аспирантских программ.

С таким предложением вышла Член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

«Новые федеральные государственные требования, при нашем участии в их разработке, должны дать возможность реализовывать программы аспирантуры несколькими научными, образовательными организациями. Это повысит интерес молодежи к научной деятельности», — отметила Елена Шмелева.

Начальник отдела аспирантуры, докторантуры и НИРС ВятГУ Анна Чикишева, в свою очередь, считает, что коллаборация научных и образовательных организаций позволит повысить качество обучения аспирантов.

«Коллаборация научных и образовательных организаций позволит обеспечить рост качества образования по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, рост качества проводимых аспирантами и докторантами диссертационных исследований за счет интеграции их кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов, что в конечном итоге будет способствовать достижению целей и основных задач научно-технологического развития Российской Федерации», — считает Анна Николаевна.

Она также добавила, что для такой коллаборации уже есть правовая основа. Статья 15 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании» предполагает сетевую форму организации образовательных программ при помощи ресурсов нескольких организаций, в том числе иностранных.

Помимо образовательных в этой коллаборации могут участвовать и научные организации, рассказала Чикишева.

«Указанные нормы права реализуются в образовательных и научных организациях, так, например, на базе ВятГУ созданы и функционируют Лаборатория физиологии микроорганизмов и лаборатория биомониторинга Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, созданные совместно с ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, где под руководством ведущих ученых выполняют свои исследования аспиранты ВятГУ», — пояснила Анна Николаевна.

Доцент кафедры прикладной математики и информатики ВятГУ Анна Соколова, в свою очередь, добавила, что новая модель аспирантуры станет стимулом для молодых исследователей продолжить обучение.

«Талантливым студентам не придется уезжать куда-то в другой город или за границу для того, чтобы продолжить обучение в аспирантуре. Для научного сообщества в идеальном случае открытие своих аспирантур должно повлечь постепенное формирование новых научных школ», — говорит Анна Соколова.

«Нет» — двойной регламентации аспирантуры!

Елена Шмелева также коснулась вопроса бюрократической нагрузки на аспирантов. Она отметила, что дополнительная нагрузка и большое количество процедур аттестации не дают большей части аспирантов уделить достаточно внимания занятиям наукой. По этой причине только 9% ученых защищают диссертации без задержек.

Шмелева указала, что за последние 9 лет число научных организаций, которые готовят аспирантов, уменьшилось в полтора раза.

«Жесткие требования, установленные федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), зачастую неприменимы к научным организациям. Двойная регламентация аспирантуры через лицензирование и аккредитацию сыграла плохую роль», – сказала Шмелева.

Это подтверждает и доцент кафедры прикладной математики и информатики ВятГУ Анна Соколова.