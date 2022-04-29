Кировские байкеры откроют сезон 30 апреля

30 апреля кировские байкеры откроют сезон. Праздник обещает быть ярким. Об этом сообщает в группе мотоклуба «Орден Севера».

Старт новому сезону будет дан в 14 часов на парковке у Юркин-парка. Байкеры соберутся независимо от погоды. Цель мероприятия – объединить всех любителей мотоциклов и напомнить участникам дорожного движения, что на дороге есть и мотоциклисты.

Программа будет насыщенной. На открытие мотосезона соберутся байкеры и водители других экстремальных транспортных средств – багги, трайков, квадроциклов и внедорожников. Гостей мероприятия ждут рок-концерт и выставка военных мотоциклов. А подкрепиться все собравшиеся смогут в чайном домике.