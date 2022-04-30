Кировские боксёрки – сильнейшие в ПФО

Кировчане приняли участие в первенстве Приволжского федерального округа по боксу, проходившем в Ижевске.

Участие в стратах принимали 250 спортсменов из 14 регионов. В весовой категории до 46 кг в финал пробилась кировчанка Виктория Казакова. В заключительном поединке она победила призера первенства России из Ульяновска.

В весовой категории до 40 кг золотую медаль заслужила кировчанка Дарья Гаврина, одолев спортсменку из Пермского края. Обе спортсменки занимаются в споршколе №4 города Кирова под руководством Анатолия Садакова и Анатолия Бакулева.