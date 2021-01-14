Кировские братья-фермеры попали на федеральный канал

Недавно журналисты «Вестей» побывали в глубинке Кировской области и сняли репортаж про братьев-фермеров из Котельничского района.

Хозяйство братьев Савковых находится в деревне Фомичи. По сравнению с современными агрокомплексами оно невелико – 15 сотрудников, 9 ангаров и 5 тракторов. Здесь, на 200 с лишним гектарах братья выращивают пшеницу, рапс, а также картофель. Урожай продают на корма, в том числе и за пределы региона.

Как подтверждение того, что все экологически чистое, на обед и у рабочих, и у хозяев фермы исключительно свои овощи.

Земля эта когда-то принадлежала подсобному хозяйству местной больницы. В 90-е годы Савковы-старшие свою очередь выкупили ее и по наследству передали детям. Братья Никита и Максим укрупнили хозяйство и закупили новое оборудование на полученный грант. А позже внедрили в работу европейский опыт. Его Никита получил в Швеции, «на практике» у местного фермера.

Предприятие Савковых в Котельничском районе считается образцовым. Даже в Кировской области – зоне рискованного земледелия – братья умудряются получать неплохие урожаи.

— В этом году собрали около 40 центнеров пшеницы с гектара. Для нашего района это очень хороший показатель, ведь у нас не Черноземье, — говорит Никита Савков.

Как рассказали журналистам Максим и Никита, к фермерской работе они были готовы с детства. Когда сверстники ребят бежали на речку или в лес, братья помогали родителям. Например, пасли скотину.

— Это не как в фильмах. Пасти приходится в любую погоду. Бывает и дождь, и ветер, и грязь. Коровы каждый день хотят кушать. Поэтому каждое утро встаешь в шесть и вперед.

Братья ведут совместный бизнес и не ссорятся. И это тоже большое искусство. Даже женились они почти одновременно. Сейчас у Никиты и Максима – по трое детей.

В школу и кружки ребята ездят в ближайший городок под названием Ленинская Искра. Забота о детях лежит на плечах жен. Ведь без крепкого тыла успешное фермерство невозможно. «Я знала, на что шла, меня все устраивает», — говорит супруга Никиты Савкова.

Ранее мы писали, что кировские предприниматели создали ферму по выращиванию микрозелени.

Фото: vg-media.ru/