Кировские депутаты приняли 100 законов за год

В 2020 году в областное Заксобрание было внесено 111 законопроектов. 100 из них были приняты и стал законами.

61 законопроект был предложен губернатором Игорем Васильевым. Также с инициативами выступали депутаты Заксобрания, правительство области, гордума, прокурор и уполномоченный по правам человека.

Принятые законопроекты касались налогов, выборов, мер социальной поддержки и, конечно, населения. Немалая часть проектов, получивших статут законов, была посвящена противодействию COVID-19.

Из-за коронавируса год выдался непростым, подчеркнул депутат Владимир Костин. Но в итоге все бюджетные обязательства перед жителями области были исполнены, «этот факт заслуживает хорошей оценки».

Напомним, что в конце декабря от коронавируса скончался председатель ОЗС Владимир Бакин. Его обязанности временно исполняет Владимир Костин.

Об итогах прошлого года от Владимира Бакина читайте здесь.