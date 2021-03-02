Кировские депутаты вошли в женсовет округа

В первый день весны в Приволжском федеральном округе состоялась онлайн-встреча женщин-парламентариев.

Участники, а точнее участницы мероприятия обсудили традиционные «женские» темы и взяли курс на объединение усилий. Инициаторами встречи стали депутаты Татарстана.

В Заксобрании Кировской области 9 женщин-депутатов, которые представляют сферы медицины, бизнеса, промышленности и культуры. Это 16 процентов от общего количества парламентариев. При этом по участию представительниц прекрасного пола в законотворчестве наша область занимает главенствующие позиции в округе.

— За 4 года женщины-парламентарии внесли на рассмотрение ОЗС 33 инициативы. 12 из них были приняты, — сказала депутат областного Заксобрания Ирина Морозова.

В рамках дискуссии с коллегами кировские депутаты определили круг самых важных «женских» тем. На первом месте оказался вопрос благосостояния и поддержки семей с детьми. На втором – сохранение здоровья женщин, а на третьем – сохранение семейных ценностей.

Каждую из тем парламентарии обсудят применительно к конкретным регионам. Ожидается, что в рамках дискуссий депутаты смогут обменяться опытом и предложить решения, актуальные для всех субъектов страны.

Напомним, что 4 марта состоятся тайные выборы нового спикера Законодательного собрания Кировской области.