Кировские экологи уверены: сознательность и ответственность производителей поможет сократить отходы

В Кировском отделении Российского экологического общества прокомментировали слова президента об утилизации отходов.

Во время «прямой линии» Владимиру Путину задали волнующий в последнее время многих россиян вопрос об утилизации мусора. Президент отметил, что стране каждый год накапливается 60 млн тонн отходов. Причем сейчас в мусорках оказываются такие отходы, каких раньше было. Руководство страны активно решает эту проблему. Например, решено «окрасить» платежи предприятий за утилизацию отходов. Вырученные деньги пойдут на создание инфраструктуры по переработке отходов. По словам президента, уже направлены первые инвестиции на раздельный сбор.

По мнению председателя Кировского отделения Российского экологического общества Александра Штина утилизационный сбор, или расширенная ответственность производителя (РОП) – это абсолютно верный механизм, который позволит создать систему сортировки и переработки отходов.

— Ответственность за утилизацию отходов – действующий механизм, который, абсолютно точно, должен быть. На РОП возлагаются больше надежды, и совершенно правильно, что эти платежи будут «окрашены» и пойдут на создание инфраструктуры по сортировке и переработке отходов, — говорит Александр Штин.

Также Путин заметил, что невозможно избежать строительства мусоросжигательных заводов, которых так боятся экологи. Поскольку даже при очень хорошей сортировке и переработке остаются отходы, которые невозможно пустить на повторное использование.

— Ни в одной стране мира без утилизации таким образом обойтись невозможно. Ну, например, врачи работают в «красных зонах» почти в скафандрах — их утилизировать, кроме как сжиганием, невозможно, — пояснил президент.

Кировский эколог согласился с лидером страны.

— Сжигание должно быть, но как часть комплексной системы: то есть сначала отходы должны сортироваться, то, что можно перерабатывать, должно идти на переработку, а вот на сжигание могут направляться только те отходы, которые нельзя пустить в повторный оборот, — говорит Александр Штин.

Напомним, во время прямой линии губернатор Васильев, отметил, что в регионе основной задачей остается создание комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО в формате экотехнопарка. Планируется, что в составе объекта будут созданы мусоросортировочный завод, объекты утилизации и биокомпостирования, полигон. В течении ближайшей пятилетки планируется создание 3 мусоросортировочных станций. Их размещение синхронизировано с федеральной схемой обращения с ТКО.

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