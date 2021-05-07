Кировские фронтовики – ветераны УМВД рассказали о боях Великой Отечественной

Главным призом областного конкурса-выставки «Вятская книга года -2020» было признано издание «Защищая Отечество. 1941-1945» (12+) о работе кировской милиции и её сотрудниках в годы Великой Отечественной войны.

В книге собрана информация о 2,5 тысячах вятских милиционеров – тех, ушёл добровольцем на фронт или боролся с бандитами и дезертирами на территории области. Увы, сегодня в живых остались единицы ветеранов Великой Отечественной. Тем более ценны их воспоминания…

Кронид Васильевич Субботин

Родился в марте 1918-го в Вятских Полянах. На фронт был мобилизован в июне 1941 года. Служил в 775-м артиллерийском полку 243-й стрелковой дивизии Калининского фронта командиром отделения топографической разведки.

Первые бои для него начались 8 июля на Калининском фронте, а уже 29 августа, он был ранен и эвакуирован в госпиталь города Ленинск-Кузнецкий, что в Новосибирской области (сейчас он в Кемеровской области). После выписки в январе 1942 года направили Субботина в формировавшийся в тот момент в городе 844-й артполк 303-й стрелковой дивизии.

В ее составе и прошел Субботин почти всю войну от помощника командира взвода до заместителя начальника штаба полка. Воевал на пяти фронтах. Самыми тяжелыми считает бои за Харьков.

Здесь пришлось отступать. Особенно тяжело и обидно было артиллеристам – в руках одни короткие карабины. Однако и с ними целую ночь держали площадь за кирпичным заводом под прикрытием единственного танка.

Своих догнали только перед Артемовкой за Северным Донцом. Внезапно появились вражеские самолеты, которые осыпали окопавшихся бойцов… газетами «Известия». С русскими заголовками и немецкими текстами. А еще щедро распыляли листовками, которые одновременно служили и пропуском в плен. Но хотя и имел полк всего лишь одну трофейную пушку, не отступил ни на шаг. А с этого рубежа погнали немцев на запад и дошли до Венгрии.

Случались и курьезы в долгой боевой жизни. Раз уже под вечер уставшая часть вошла в один из населённых пунктов, рассредоточились по хатам. Орудия возле хат стоят в походном состоянии с опущенными стволами. Разморило солдат возле жарко натопленных печек. Да и то сказать, лишь одно желание выспаться. Утром снова в путь.

Но не тут-то было. Через короткое время такая стрельба в середине села завязалась, что чертям в аду жарко стало. Оказывается, другую половину этой жилой местности в это же самое время занимал эсэсовский батальон. Так бы и переночевали мирно, не зная о существовании друг друга, если бы кто-то случайно не нарвался. Вражеский батальон был уничтожен.

* Награжден орденом «Отечественной войны II степени», двумя орденами «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За победу над Японией».

* В 1964 году вышел на пенсию с должности начальника информационно-вычислительного центра в звании подполковника Управления внутренних дел.

Лев Александрович Иванов

Родился в августе 1926 года в Вятке. Призван в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года.

– В 17 лет, в ноябре 1943-го, призвали меня в армию, загрузили в эшелон и увезли в Тюмень, потом перебросили в Казань. Только в августе 1944-го отправили на фронт. Когда добрались на Второй Прибалтийский фронт, стал служить рядовым в батальоне разведки. Немцы тогда уже отступали. Днем наши войска двигались вперед, ночью были привалы.

– Однажды мы попали под обстрел немцев среди бела дня, в чистом поле, никуда не спрячешься, мы залегли. Вражеский снайпер попал мне в пилотку, а впереди лежащего солдата ранил в руку. Я подполз к товарищу, стал помогать, перебинтовывать, тут и в меня попали, – вспоминает фронтовик. – 9 мая 1945-го встретил в госпитале. Замполит с утра сказал, что будет важное сообщение. В госпитале стоял шум. А потом по палатам пошла целая делегация, все друг друга поздравляли, обсуждали Победу. К обеду выдали по сто граммов. А вечером из окна смотрели праздничный салют.

Выписался я в июне 1945-го. Затем служил в 490-м рабочем батальоне военнопленных – во взводе охраны. Первых пленных немцев приняли в Ленинграде, оттуда меня перевели в Калининград, в 1947-м году – в Мурманскую область. Они всё восстанавливали, а мы их охраняли. Так что демобилизовался я только в марте 1950-го года.

* Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», ведомственными наградами.

* Вышел на пенсию в мае 1982 года с должности старшего инспектора группы по организации розыска скрывшихся преступников и лиц, без вести пропавших.

Андрей Иванович Самарцев

Родился в феврале 1923 года на Дальнем Востоке в Приморском крае. В Красную Армию был призван в марте 1942-го. Был наводчиком 50-миллиметрового ротного миномёта, затем командиром минометного расчета. Участник Сталинградской битвы. Войну закончил в звании старшего лейтенанта. Дважды ранен. Победу встретил на подступах к Праге.

– 10 мая нами были освобождены от немцев города Ной Яблонь, Яблонец, Бела, а 11 мая – город Млада-Болеслав, – вспоминает ветеран. – Мы соединились с частями, наступавшими на Прагу с юга. Полк сосредоточился в посёлке Хладно-Костельно, где для меня и закончилась Великая Отечественная война.

* Награждён орденами Отечественной войны I (дважды) и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» (дважды), «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За доблестный труд».

* Работал в Уржумском РОВД Кировской области. В 1973-м вышел на пенсию с должности заместителя начальника по политико-воспитательной работе.

Подготовил Сергей Миронов