Кировские хирурги достали из желудка подростка огромный клубок волос

К экстренной госпитализации привела вредная привычка девочки.

Накануне нового года в больницу на скорой привезли 16-летнюю девочку. Первоначально у врачей было подозрение на аппендицит, но УЗИ не подтвердило этот диагноз. Во время процедуры ФГДС в желудке подростка медики увидели инородный предмет. После этого юную пациентку перевезли в детскую областную больницу, где ей провели полостную операцию.

Девочке потребовалось разрезать живот, поскольку через микроразрез малоинвазивной операции невозможно было бы достать клубок размером с кулак. В итоге из желудка извлекли трихобезоар из волос размерами 10 на 15 см и весом 300 граммов.

Врачи отметили, что это редкая патология. Последний раз такой диагноз ставили пациентке из Кировской области более 10 лет назад. По словам детского нейрохирурга Эдуарда Сырчина, трихобезоар — это скопление свалявшихся непереваренных веществ, в данном случае волос, которые собираются в желудке в плотный клубок. Кстати, скатываться в такие клубки в желудке могут не только волосы, но и волокна растений, кожица от хурмы, ногти, ресницы, нитки. Размер такого тела может быть различным: от нескольких миллиметров до нескольких десятков сантиметров.

– Чаще такой диагноз ставят девочкам-подросткам из-за наличия дурной привычки, когда они не замечают, как откусывают свои волосы. Через какое-то время появляются жалобы на боль в животе, тошноту, сокращается объем еды, которую может скушать пациентка, — пояснил врач.

Прооперированная кировчанка призналась, что у нее действительно у нее есть привычка жевать волосы, когда нервничает или, задумавшись, читая книгу.

Ранее мы сообщали, что в Кирове провели уникальную операцию 14-летней девочке.

Фото: Александр Папырин