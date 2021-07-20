Кировские хирурги предотвратили у пациентки инсульт

Подробности оказания высокотехнологичной медицинской помощи сообщили в правительстве региона.

Кировская областная клиническая больница является ведущим медицинским центром всего нашего региона. По словам губернатора Игоря Васильева, пандемия COVID-19 не повлияла на оказание помощи людям с другими заболеваниями. Кировские медики не останавливают проведение исследований, операций. Также не прекращается оказание высокотехнологичной помощи.

Так, медики спасли женщину, предотвратив у неё инсульт. Сделали они это с помощью уникальной операции. Её проводили в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения кировской областной больницы.

Сначала женщина обратилась в поликлинику областной клинической больницы. Она рассказала врачу, что очень плохо себя чувствует. Ей 68 лет. Постоянно мучают головные боли, кружится голова, шумит в ушах. Медики сразу же определили, что такое состояние может быть вызвано сужением сонной артерии. Из-за этого сужения кровоснабжение мозга недостаточное. Как результат — головные боли и большая вероятность инсульта.

После всех исследований было принято решение провести операцию. Операция оказалась уникальной, медики использовали ангиографический комплекс. Они ввели в артерию стент, который раскрылся и восстановил первоначальный диаметр сосуда. Мозговой кровоток возобновился в полной мере. Раньше о таких операция медики могли только мечтать. Сейчас, благодаря современному оборудованию, они реальность.

Женщина провела в палате несколько дней. После её выписали. Сейчас проходит амбулаторное лечение.

Как пояснил главный врач больницы Вадим Ральников, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения является одним из самых молодых в областной больнице. Оно появилось около 8 лет назад. Но именно в этой части клиники проводятся самые сложные высокотехнологичные эндоваскулярные вмешательства. Подобные операции делают в крупнейших больницах страны. Но жители Кировской области могут получить такую помощь, не выезжая за пределы нашего региона.

Фото: Александр Папырин