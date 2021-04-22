Кировские хирурги сделали сложнейшую операцию на позвоночнике

В Центре травматологии провели сложное оперативное вмешательство пациенту с хроническими болями в спине. Об этом рассказал завотделением вертебрологии, врач-нейрохирург Юрий Комлев.

Пациент обратился на консультацию из-за постоянных болей в спине, беспокоивших его уже несколько лет. Медики диагностировали остеохондроз и протрузии дисков поясничного отдела позвоночника с сужением межпозвонкового отверстия и компрессией корешка нерва.

В последнее время боли усилились, и у мужчины стала неметь нога. По результатам МРТ врачи рекомендовали сделать операцию.

Операция была проведена малоинвазивным способом – через разрез-прокол. Врачи ввели в позвоночник эндоскоп, визуализировали грыжу и провели расширение межпозвонкового отверстия. Это заняло около часа.

Уже через сутки после операции пациент отметил, что боли ушли. Долго лежать в стационаре ему тоже не придется – через 2-3 дня после такого вмешательства можно отправляться домой.

Как отметили в Центре травматологии, подобные операции выполняются здесь с начала 2018 года. За прошлый год было выполнено около 220 оперативных вмешательств.

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