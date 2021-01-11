Кировские хирурги спасли школьника, выпавшего из окна пятиэтажки

ЧП случилось в прошлом году в Советске. Школьник сорвался и выпал из окна пятого этажа. 15-летний подросток получил переломы костей таза, позвоночника, крестца, а также травмы грудной клетки и живота.

После оказания первой помощи подростка было решено доставить в Киров вертолетом. Однако плохая погода не позволили санборту вылететь в Советск, и подростка пришлось везти на реанимобиле.

Кировские травматологи боролись за жизнь Алексея 2 недели. За это время мальчику сделали 4 операции, в которой участвовали ортопед, абдоминальный хирург и 2 нейрохирурга. Позже подростка оперировали еще дважды. Все операции были проведены через проколы, что позволило уменьшить потерю крови.

После выписки Алексей прошел реабилитацию в Нижнеивкино. С момента травмы прошло уже полгода, и хотя реабилитационные мероприятия продолжаются, можно говорить, что подросток вернулся к обычной жизни. Он может ходить, бегать и даже вернулся к учебе. Сейчас Алексей учится на первом курсе Суводского лесхозтехникума и занимается пением.

Мама Алексея Ольга очень благодарна медикам, которые помогли поставить сына на ноги. По словам Ольги, Алексей по-прежнему находится под наблюдением врачей, однако может вести полноценную жизнь.

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