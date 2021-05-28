Кировские хирурги вылечили малыша, пострадавшего при падении с качели

Инцидент произошел в середине мая. 10-месячный малыш упал с качели, куда его посадили родители, и получил серьезную травму – перелом бедренной кости.

Маленького пациента доставили в Центр травматологии, где экстренно прооперировали, установив пластичный титановый стержень в месте перелома. В настоящее время ребенок находится дома.

По словам заведующего детским отделением Центра травматологии Алексея Молчанова, описанная выше травма – одна из самых распространенных в летний период.

— При падении с высоты в 20 процентах случаев страдают дети до 5 лет. Они получают черепно-мозговые травмы, переломы конечностей… Бывают и летальные случаи. На сегодня в области уже есть один смертельный случай падения из окна ребенка. Причиной ЧП стала незакрепленная москитная сетка, — говорит врач.

Качать на качелях детей, еще не умеющих ходить, не следует, считает Алексей Молчанов. Это очень опасно.

24 процента летних травм – дорожно-транспортные происшествия. Их виновниками нередко становятся сами дети, выбегающие на дорогу перед едущим транспортом. Школьники часто получают травмы при падении с самокатов и велосипедов.

Так, 8-летний Савелий из Кирова не справился с управлением на неровном тротуаре и упал, травмировав ногу. В Центре травматологии Савелию диагностировали ушибы и перелом. Ближайшие 2 месяца мальчику придется носить гипсовую повязку.

Мама Савелия сильно переживает – из-за травмы ребенок пропустил последние дни учебы в школе, потому что не может самостоятельно выйти из дома. Женщина говорит, что ее сын – очень спортивный мальчик, занимается футболом, катается на велосипеде и уверенно управляет самокатом. Но, несмотря на это, избежать травмы не удалось.

— Печальная история… Хочу посоветовать родителям еще раз напомнить своим детям, что не все можно предусмотреть. Поэтому надо быть бдительными, — говорит мама пострадавшего.

Как рассказал и. о. главного врача Центра травматологии Михаил Яговкин, с начала 2021 года с различными травмами в клинику поступили 287 детей. Причинами детских травм нередко становятся недосмотр взрослых и неосторожное поведение самого ребенка на улице, а также несоблюдение правил дорожного движения.