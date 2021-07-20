Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Кировские историки прокомментировали большую статью Владимира Путина

Кировские историки прокомментировали большую статью Владимира Путина

Кировская Правда Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

На сайте kremlin.ru вышла статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Статья вызвала активную публичную полемику на тему отношений России и Украины. В частности, труд главы государства привлек внимание представителей исторического сообщества Кировской области, которые высказали свое мнение о большой работе президента.

Принудительная ассимиляция

В статье глава государства в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности.

Со времен Древней Руси русских и украинцев объединяли один язык, хозяйственные и государственные связи, православная вера.

В 1991 году из-за распада СССР территории и люди, которые жили там, в одночасье оказались за границей. В этой ситуации Россия не только содействовала становлению Украины как отдельного государства, но и до 2014 года укрепляла сотрудничество и тесные экономические и культурные связи.

Курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, настроенного агрессивно по отношению к России, по мнению президента, по последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Это подтверждают истории простых граждан, отношения которых с украинскими родственниками омрачаются «политическими барьерами».

Кировчанка Елена Шаталова замужем за украинцем, родители которого остались на родине. Родственники самой Елены переехали на Украину в 70-х.

По словам девушки, политика не раз стала причиной напряженности в отношениях.

— В прошлом году муж хотел поехать на родину, но сначала границы закрыли из-за пандемии, а потом было очередное обострение на Донбассе. Его родное село находится в Днепропетровской области, в 120 км от Донецка, поэтому поездку снова пришлось отложить, — вспоминает Елена Шаталова. — За почти 8 лет вопрос политики случайно поднимался раз пять. Каждый раз мнения не совпадали. Поэтому теперь и мы, и его родители тщательно обходим эту тему.

Елена рассказала, что однажды споры о политике чуть не закончились трагедией:

— Мой дядя, рожденный в Кировской области, в 2014-2015 годах обвинял Россию в агрессии. После очередного такого разговора мой папа (его двоюродный брат) попал в больницу с очередным инсультом. С тех пор мои родственники тоже перестали говорить на тему политики. Напряженность в общении состоит в том, чтобы случайно не соскользнуть в эту тему.

Девушка добавила, что в последний праздник, который ее муж отмечал в кругу семьи, был Новый 2014 год. Тогда ее свекровь приезжала один раз, чтобы увидеть внука.

— Если бы не конфликт на Донбассе, слухи про пропажи-избиения мужчин, то непременно поддерживали бы более тесную связь и ездили бы друг к другу в гости, — с сожалением говорит Елена.

Девушка вспоминает, что во времена ее детства отношения двух народов были мирными, без какого-либо дискомфорта. Сейчас ситуация поменялась кардинальным образом.

— Во времена СССР мы всей семьей (5 человек) ездили каждый год в гости на Украину. В первый раз папа, брат и я. Во второй раз – мы с папой и мамой. Языкового барьера не было, отношение везде было позитивным, никакого дискомфорта. Мы были в Запорожской и Днепропетровской областях. Родственники мои, кстати, до 2014 года говорили исключительно по-русски, как и их соседи. Сейчас говорят, что их соседи, которые 20 лет общались с нашими по-русски, вдруг начали говорить исключительно на мове, и воротят нос, если им отвечают на русском, — рассказала Елена.

Украину ждут тяжелые времена

Попытки украинцев вырваться из-под влияния Москвы вызваны давлением Запада, считает глава государства. Путин также отметил, что сегодняшняя Украина полностью отдана под внешнее управление и превратилась в «беднейшую страну Европы», где русскоязычное население подвергают «принудительной смене идентичности».

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин 19 июля заявил, что из-за отсутствия правильной реакции Киева на статью Украину ждут тяжёлые времена. По его мнению, власти Украины не увидели в статье президента РФ призывов к миру.

«Похоже, нас ждут тяжелые времена», — сказал Кузьмин, отметив, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО «так ничего и не поняли».

Навязанная идеология разрушает общность истории, культуры и языка

Заместитель декана факультета истории, политических наук и культурологии ВятГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Ильин считает, что тема национального единства русского и украинского народов сейчас, к сожалению, является причиной политических спекуляций, и навязанная Украине идеология разрушает историческую общность русских и украинцев.

— Можно говорить об общности исторических корней русского и украинского народов как единой древнерусской народности. Всплески украинского национализма проявлялись в критические, переломные моменты общей истории – к примеру, измена Мазепы Петру I в условиях Северной войны, или события на Украине 1917 – 1918 гг. с отделением Украины, слабой Центральной Радой и петлюровскими бандами, — отметил Дмитрий Владимирович. — В современных условиях Украина может быть и частью антироссийского железного занавеса, а может быть выгодным для России буфером.

Дмитрий Ильин считает, что события с Крымом и Донбассом дали Украине повод отдалиться от России. Из-за навязанной преимущественно извне идеологии разрушается общность культуры, языка и истории двух народов.

— Последние 30 лет Украина идет по пути этнического национализма, то есть, отрицания всякой связи с Россией, культурного, политического, этнического и духовного единства с ней в прошлом,- пояснил историк. — Однако самой Европе Украина нужна только как источник трудовых ресурсов и сырьевой придаток.

Дмитрий Ильин добавил, что антироссийские настроения присущи в особенности Западной Украине, значительная часть которой до 1939 года даже не была в составе СССР. Если идеология этой части страны окончательно возьмёт верх и во внутренней политике Украины, и в отношениях Киева с Москвой, то центробежные тенденции и конфликты 1990-х годов покажутся «цветочками», заключил Дмитрий Владимирович.

Сотрудник Центра поддержки экспорта Кировской области и выпускник исторического факультета ВятГГУ Дмитрий Долгих, отмечает, что в статье главы государства есть несколько правильных акцентов:

— Например, рассуждения о роли различных исторических событий (ключевых точек) в формировании самоидентичности украинского народа. «Народ», «нация» — это сложные категории, которые следует рассматривать в множестве аспектов: историческом, лингвистическом, культурологическом, естественнонаучном, — поясняет Дмитрий Долгих. — Конечно, глупо отрицать, что история и культура русского и украинского народов связана до смешения (хотя и здесь есть перегибы: почему-то говоря о потрясениях XX века, «разъединивших народы», люди забывают, что территории современной Украины долгое время находились в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой). Опять же, вопрос самоидентичности: украинец, говорящий на русском, может осознавать себя украинцем, обратное — сложнее представить. В научной среде вопрос «единства народов» — русских и украинцев вряд ли стоит: народы максимально близки к друг другу по ряду признаков, а изучение отдельных аспектов пусть останется темой научных исследований.

Фото: ekogradmoscow.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Кировская Правда
http://kirovpravda.ru