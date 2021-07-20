Кировские историки прокомментировали большую статью Владимира Путина

На сайте kremlin.ru вышла статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Статья вызвала активную публичную полемику на тему отношений России и Украины. В частности, труд главы государства привлек внимание представителей исторического сообщества Кировской области, которые высказали свое мнение о большой работе президента.

Принудительная ассимиляция

В статье глава государства в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности.

Со времен Древней Руси русских и украинцев объединяли один язык, хозяйственные и государственные связи, православная вера.

В 1991 году из-за распада СССР территории и люди, которые жили там, в одночасье оказались за границей. В этой ситуации Россия не только содействовала становлению Украины как отдельного государства, но и до 2014 года укрепляла сотрудничество и тесные экономические и культурные связи.

Курс на насильственную ассимиляцию, формирование этнически чистого украинского государства, настроенного агрессивно по отношению к России, по мнению президента, по последствиям сравним с применением оружия массового поражения.

Это подтверждают истории простых граждан, отношения которых с украинскими родственниками омрачаются «политическими барьерами».

Кировчанка Елена Шаталова замужем за украинцем, родители которого остались на родине. Родственники самой Елены переехали на Украину в 70-х.

По словам девушки, политика не раз стала причиной напряженности в отношениях.

— В прошлом году муж хотел поехать на родину, но сначала границы закрыли из-за пандемии, а потом было очередное обострение на Донбассе. Его родное село находится в Днепропетровской области, в 120 км от Донецка, поэтому поездку снова пришлось отложить, — вспоминает Елена Шаталова. — За почти 8 лет вопрос политики случайно поднимался раз пять. Каждый раз мнения не совпадали. Поэтому теперь и мы, и его родители тщательно обходим эту тему.

Елена рассказала, что однажды споры о политике чуть не закончились трагедией:

— Мой дядя, рожденный в Кировской области, в 2014-2015 годах обвинял Россию в агрессии. После очередного такого разговора мой папа (его двоюродный брат) попал в больницу с очередным инсультом. С тех пор мои родственники тоже перестали говорить на тему политики. Напряженность в общении состоит в том, чтобы случайно не соскользнуть в эту тему.

Девушка добавила, что в последний праздник, который ее муж отмечал в кругу семьи, был Новый 2014 год. Тогда ее свекровь приезжала один раз, чтобы увидеть внука.

— Если бы не конфликт на Донбассе, слухи про пропажи-избиения мужчин, то непременно поддерживали бы более тесную связь и ездили бы друг к другу в гости, — с сожалением говорит Елена.

Девушка вспоминает, что во времена ее детства отношения двух народов были мирными, без какого-либо дискомфорта. Сейчас ситуация поменялась кардинальным образом.

— Во времена СССР мы всей семьей (5 человек) ездили каждый год в гости на Украину. В первый раз папа, брат и я. Во второй раз – мы с папой и мамой. Языкового барьера не было, отношение везде было позитивным, никакого дискомфорта. Мы были в Запорожской и Днепропетровской областях. Родственники мои, кстати, до 2014 года говорили исключительно по-русски, как и их соседи. Сейчас говорят, что их соседи, которые 20 лет общались с нашими по-русски, вдруг начали говорить исключительно на мове, и воротят нос, если им отвечают на русском, — рассказала Елена.

Украину ждут тяжелые времена

Попытки украинцев вырваться из-под влияния Москвы вызваны давлением Запада, считает глава государства. Путин также отметил, что сегодняшняя Украина полностью отдана под внешнее управление и превратилась в «беднейшую страну Европы», где русскоязычное население подвергают «принудительной смене идентичности».

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин 19 июля заявил, что из-за отсутствия правильной реакции Киева на статью Украину ждут тяжёлые времена. По его мнению, власти Украины не увидели в статье президента РФ призывов к миру.

«Похоже, нас ждут тяжелые времена», — сказал Кузьмин, отметив, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО «так ничего и не поняли».

Навязанная идеология разрушает общность истории, культуры и языка

Заместитель декана факультета истории, политических наук и культурологии ВятГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Ильин считает, что тема национального единства русского и украинского народов сейчас, к сожалению, является причиной политических спекуляций, и навязанная Украине идеология разрушает историческую общность русских и украинцев.

— Можно говорить об общности исторических корней русского и украинского народов как единой древнерусской народности. Всплески украинского национализма проявлялись в критические, переломные моменты общей истории – к примеру, измена Мазепы Петру I в условиях Северной войны, или события на Украине 1917 – 1918 гг. с отделением Украины, слабой Центральной Радой и петлюровскими бандами, — отметил Дмитрий Владимирович. — В современных условиях Украина может быть и частью антироссийского железного занавеса, а может быть выгодным для России буфером.

Дмитрий Ильин считает, что события с Крымом и Донбассом дали Украине повод отдалиться от России. Из-за навязанной преимущественно извне идеологии разрушается общность культуры, языка и истории двух народов.

— Последние 30 лет Украина идет по пути этнического национализма, то есть, отрицания всякой связи с Россией, культурного, политического, этнического и духовного единства с ней в прошлом,- пояснил историк. — Однако самой Европе Украина нужна только как источник трудовых ресурсов и сырьевой придаток.

Дмитрий Ильин добавил, что антироссийские настроения присущи в особенности Западной Украине, значительная часть которой до 1939 года даже не была в составе СССР. Если идеология этой части страны окончательно возьмёт верх и во внутренней политике Украины, и в отношениях Киева с Москвой, то центробежные тенденции и конфликты 1990-х годов покажутся «цветочками», заключил Дмитрий Владимирович.

Сотрудник Центра поддержки экспорта Кировской области и выпускник исторического факультета ВятГГУ Дмитрий Долгих, отмечает, что в статье главы государства есть несколько правильных акцентов:

— Например, рассуждения о роли различных исторических событий (ключевых точек) в формировании самоидентичности украинского народа. «Народ», «нация» — это сложные категории, которые следует рассматривать в множестве аспектов: историческом, лингвистическом, культурологическом, естественнонаучном, — поясняет Дмитрий Долгих. — Конечно, глупо отрицать, что история и культура русского и украинского народов связана до смешения (хотя и здесь есть перегибы: почему-то говоря о потрясениях XX века, «разъединивших народы», люди забывают, что территории современной Украины долгое время находились в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой). Опять же, вопрос самоидентичности: украинец, говорящий на русском, может осознавать себя украинцем, обратное — сложнее представить. В научной среде вопрос «единства народов» — русских и украинцев вряд ли стоит: народы максимально близки к друг другу по ряду признаков, а изучение отдельных аспектов пусть останется темой научных исследований.

Фото: ekogradmoscow.ru