Кировские кинотеатры попросили правительство области о поддержке

Кировские кинотеатры готовят предложения о поддержке отрасли в период санкций. 18 апреля этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Игоря Васильева с руководством культурных учреждений.

Напомним, что на межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики глава региона принял решение провести встречи с представителями МСП каждой отрасли. Первая из них была посвящена кинотеатрам.

Как отметила директор клуба «Гауди», представитель кинотеатра «Колизей» Инна Токтеева, в связи с введенными санкциями сфера киноиндустрии оказалась в непростом положении. Игорь Васильев предложил участникам встречи составить конкретные предложения по развитию отрасли на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Они будут рассмотрены на уровне областного правительства и переданы в Минкультуры РФ.

Аналогичные встречи будут проведены с представителями других отраслей бизнеса.