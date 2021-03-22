Кировские конструкторы разработали новое оборудование для вертолетов

На заводе «АВИТЕК» создали универсальные многозамковые держатели для вертолетов морской авиации. Новое изделие разработали сотрудники конструкторского бюро.

Конструкторы придумали уникальную конструкцию и схему управления. Новые держатели способны обеспечить подвеску как штатных грузов, так и нового авиаоборудования.

Как отмечают на заводе, изобретательству уделяется немало внимания. Все рационализаторские предложения сотрудников рассматриваются и по возможности внедряются в производство.

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