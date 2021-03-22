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Кировские конструкторы разработали новое оборудование для вертолетов

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

На заводе «АВИТЕК» создали универсальные многозамковые держатели для вертолетов морской авиации. Новое изделие разработали сотрудники конструкторского бюро.

Конструкторы придумали уникальную конструкцию и схему управления. Новые держатели способны обеспечить подвеску как штатных грузов, так и нового авиаоборудования.

Как отмечают на заводе, изобретательству уделяется немало внимания. Все рационализаторские предложения сотрудников рассматриваются и по возможности внедряются в производство.

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Юлия Зорина