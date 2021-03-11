Кировские крыши осмотрели с квадрокоптера

Госжилинспекция провела очередной рейд по оценке состояния кировских крыш и дворов. На этот раз качество уборки снега оценили с помощью квадрокоптера.

11 марта проверяющие осмотрели дома на Карла Либкнехта, 67, Профсоюзной, 46 и Комсомольской, 37, 39. Как отметили в жилинспекции, в первую очередь оценивается расчистка подъездов к домам, отсутствие колеи и содержание крыш. Однако при осмотре крыш с земли наверняка понять, убран ли снег, достаточно сложно. Поэтому используются современные технические средства.

Проверять дворы с помощью квадрокоптеров предложили кировские общественники. Благодаря этому качество проверок выросло.

— С квадрокоптера можно заметить скопления льда на крыше, которые не видно с земли. При этом они опасны для пешеходов, — отметил глава общественного совета жилинспекции Сергей Улитин.

По итогам рейдовых осмотров будут возбуждены дела о ненадлежащем содержании крыш. Штраф за это для УК может составить до 300 тысяч рублей.

Напомним, что 15 февраля в Кирове стартовали «губернаторские рейды» по проверке крыш и дворов.