Кировские магазины начали снижать цены на продукты

Соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло было подписано 16 декабря. Согласно ему, предельная розничная цена килограмма сахара составит 46 рублей, литра масла – 110 рублей.

Документ будет действовать до конца 1 квартала 2021 года. Свои подписи под ним поставили 5 крупных торговых сетей. Среди них – и сети, которые представлены в Кировской области: X5 Retail Group (магазины «Перекресток» и «Пятерочка»), «Магнит» и «ДКБР» («Красное&Белое», «Бристоль»).

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, магазины уже начали снижать цены. Подтвердили эту информацию и в X5 Retail Group.

Ранее мы писали, что в России резко подскочили цены на продовольствие. Какие продукты бьют ценовые рекорды в Кировской области, читайте в нашем материале.

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