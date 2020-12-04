Главная > Новости > Кировские медики ездят к больным COVID-19 на такси бесплатно

Кировские медики ездят к больным COVID-19 на такси бесплатно

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Оказать финансовую помощь медикам может любой горожанин или организация.

По информации министерства здравоохранения Кировской области, на этой неделе дома лечатся от коронавируса 11 тысяч кировчан. Всех их посещают врачи и социальные работники. Чтобы они успели обойти всех своих подопечных в регионе запустили проект «Ассоциация добра».

Его суть в том, что участковые, терапевты смогут перемещаться от больного COVID-19 к больному на такси безвозмездно. Оплата за проезд пройдет через счёт Ассоциации медицинских работников, но лишь в рабочее время. Для этого используют корпоративный сервис в службе Яндекс-такси. В него внесена база телефонов всех медицинских и социальных работников

Оказать финансовую помощь проекту может любой горожанин и организация. На сайте ассоциации указаны реквизиты.

Ранее мы рассказывали о вакцине от коронавируса, исследования которой проходили и в Кирове.

Фото: medkirov.ru

Аватар
Наталья Дмитриева