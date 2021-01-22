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Кировские медики получили 20 новых «скорых»

Юлия Зорина Выбор редакции, Власть, Новости, Слайдер

В Кировскую область прибыли 20 новых автомобилей скорой помощи. Постановление о поставке дополнительных машин в регион подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В церемонии передачи автомобилей, которая проходила на Станции скорой помощи, приняли участие депутат Госдумы Рахим Азимов, глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак, губернатор Игорь Васильев и представители медицинского блока областного правительства.

Кировские медики получили 20 новых «скорых»

Машины были получены в рамках совместной работы депутатов Госдумы, Минпромторга РФ и областного правительства.

Кировские медики получили 20 новых «скорых»

Как отметил глава региона, это большой вклад в обеспечение здоровья жителей Кировской области, особенно в непростой период пандемии.

— Спасибо большое всем, кто принимал участие в этой работе, я надеюсь, она будет продолжена и в этом году, и в следующем. Нельзя упустить из виду такой важный момент, как доставка людей на пункты вакцинации от коронавируса, особенно из отдаленных районов. Благодаря совместной работе правительства, депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» и Минпромторга РФ эта задача в Кировской области решена. Поэтому жители области могут спокойно записываться на вакцинацию. А пример того, что такого рода работа у нас уже была проделана, — это 600 тысяч прививок от сезонного гриппа, — сказал Игорь Васильев.

Кировские медики получили 20 новых «скорых»

Как подчеркнул Рахим Азимов, в период пандемии коронавируса «скорые» будут особенно востребованы и позволят повысить качество оказания медицинской помощи населению.

Кировские медики получили 20 новых «скорых»

20 реанимобилей марки «Форд» будут распределены по населенным пунктам. Как уточнил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, часть машин будет работать в областном центре, а часть будет направлена в дальние районы Кировской области, в частности, на север, в Лузский район. Несколько автомобилей поедут в Кирово-Чепецк.

Кировские медики получили 20 новых «скорых»

Новые «скорые» предназначены для реанимационных бригад. И в машинах есть все необходимое для спасения самых тяжелых пациентов.

— Это и аппарат ИВЛ, и реанимационный комплекс, это дефибриллятор-монитор пациента, там даже есть встроенный кардиостимулятор, расширенный набор укладок, в том числе реанимационные укладки и для взрослых, и для детей, укладки для проведения инфузионной терапии, медикаменты, — рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

Кировские медики получили 20 новых «скорых»

По документам, срок эксплуатации «Фордов» составляет 5 лет. Выдержат ли машины увеличившуюся в период пандемии нагрузку, особенно в районах, где нередко приходится добираться до пациентов по бездорожью? Сергей Юрьевич уверяет, что да. Ранее «Форды» уже использовались на «скорой» и зарекомендовали себя как надежные и качественные машины.

— Сейчас пробеги автомобилей действительно выросли. Срок эксплуатации нормативный 5 лет, но и после его окончания автомобиль продолжает работать.

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Юлия Зорина