Кировские медики получили 20 новых «скорых»

В Кировскую область прибыли 20 новых автомобилей скорой помощи. Постановление о поставке дополнительных машин в регион подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В церемонии передачи автомобилей, которая проходила на Станции скорой помощи, приняли участие депутат Госдумы Рахим Азимов, глава департамента автомобильной промышленности Минпромторга РФ Денис Пак, губернатор Игорь Васильев и представители медицинского блока областного правительства.

Машины были получены в рамках совместной работы депутатов Госдумы, Минпромторга РФ и областного правительства.

Как отметил глава региона, это большой вклад в обеспечение здоровья жителей Кировской области, особенно в непростой период пандемии.

— Спасибо большое всем, кто принимал участие в этой работе, я надеюсь, она будет продолжена и в этом году, и в следующем. Нельзя упустить из виду такой важный момент, как доставка людей на пункты вакцинации от коронавируса, особенно из отдаленных районов. Благодаря совместной работе правительства, депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» и Минпромторга РФ эта задача в Кировской области решена. Поэтому жители области могут спокойно записываться на вакцинацию. А пример того, что такого рода работа у нас уже была проделана, — это 600 тысяч прививок от сезонного гриппа, — сказал Игорь Васильев.

Как подчеркнул Рахим Азимов, в период пандемии коронавируса «скорые» будут особенно востребованы и позволят повысить качество оказания медицинской помощи населению.

20 реанимобилей марки «Форд» будут распределены по населенным пунктам. Как уточнил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, часть машин будет работать в областном центре, а часть будет направлена в дальние районы Кировской области, в частности, на север, в Лузский район. Несколько автомобилей поедут в Кирово-Чепецк.

Новые «скорые» предназначены для реанимационных бригад. И в машинах есть все необходимое для спасения самых тяжелых пациентов.

— Это и аппарат ИВЛ, и реанимационный комплекс, это дефибриллятор-монитор пациента, там даже есть встроенный кардиостимулятор, расширенный набор укладок, в том числе реанимационные укладки и для взрослых, и для детей, укладки для проведения инфузионной терапии, медикаменты, — рассказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Сергей Одношивкин.

По документам, срок эксплуатации «Фордов» составляет 5 лет. Выдержат ли машины увеличившуюся в период пандемии нагрузку, особенно в районах, где нередко приходится добираться до пациентов по бездорожью? Сергей Юрьевич уверяет, что да. Ранее «Форды» уже использовались на «скорой» и зарекомендовали себя как надежные и качественные машины.