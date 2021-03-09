Кировские медики поставили на ноги травмированного боксера

Кировчанин Андрей Гребнев занимается боксом. На одной из тренировок, играя в футбол вместе с другими спортсменами, он оступился и серьезно повредил ногу.

— Был «игровой» день, мы гоняли в футбол. Я получил травму и играть дальше не смог, — рассказывает Андрей.

Спортсмен обратился к врачу. Андрею сделали МРТ и диагностировали повреждение мениска и одной из связок. На днях спортсмена прооперировали, а сегодня он уже готовится к выписке.

Как рассказал глава отделения артроскопии Центра травматологии Александр Багаев, столь быстрая выписка стала возможна благодаря тому, что операция была малоинвазивной. Она проводилась через 2 прокола с помощью артроскопа. После нее пациент проводит в стационаре не более 4 дней. В течение месяца в кировском травма-центре делают порядка сотни подобных операций.

— Спасибо врачам и всему персоналу за то, что они в буквальном смысле словам поставили меня на ноги, — говорит Андрей.

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