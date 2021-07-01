Кировские медики спасли 1,5-годовалого мальчика, подавившегося орехом

В детской областной больнице прооперировали малыша с инородным телом в бронхах. Об этом рассказала главврач больницы Наталья Муратова.

По словам главного врача, проглатывание инородных тел является частым случаем в медицинской практике. Так, недавно в больницу привезли 1,5-годовалого мальчика, который подавился орехом во время приема пищи. Врачи быстро извлекли орех и восстановили дыхательную функцию. Однако у малыша сохранились так называемые остаточные явления.

Медики провели углубленное обследование с помощью гибкого эндоскопа. Оно показало, что в бронхи попала мельчайшая крошка ореха. Ее удалили, и это помогло избежать развития воспалительного процесса, который мог бы привести к резекции легкого.

Наталья Муратова рассказала, что в настоящее время для операционного блока больницы закуплена видеоэндоскопическая стойка. С ее помощью можно проводить малоинвазивные хирургические вмешательства. Также в оперблоке есть диагностическая видеостойка для углубленного исследования верхних дыхательных путей и ЖКТ.

– Новое оборудование позволило увеличить глубину исследований и точность диагностики и почти в 4 раза – с 40 до 10-15 минут – сократить время обследования, – говорит Наталья Муратова.

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