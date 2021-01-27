Кировские медики спасли пенсионерку, упавшую на льду

82-летняя жительница Кирова Лариса Матвеева пошла в магазин, но поскользнулась на тротуаре и упала. В больнице, куда доставили пенсионерку, диагностировали перелом шейки бедренной кости со смещением.

Для пожилых людей данная травма чревата в первую очередь снижением уровня мобильности, а в худшем случае — полной потерей способности ходить.

С учетом почтенного возраста традиционное лечение — остеосинтез, или фиксация костей до их сращивания — женщине не подходило. Поэтому врачи приняли решение об установке эндопротеза. Этот вариант позволит восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.

Операция по протезированию уже проведена. Сейчас Лариса находится в травматологии, но чувствует себя намного лучше и надеется на скорое возвращение домой.

Стоит отметить, что с начала «снежного» сезона с травмами, полученными при падении на льду, к медикам обратились 270 кировчан. 36 из них пришлось лечиться в стационаре. За ненадлежащую очистку улиц от наледи подрядчику внесены представления.