Сначала врачи считали, что у юноши инфаркт. Но после компьютерной томографии, диагноз не подтвердился.

Главный врач детской областной больницы Наталья Муратова рассказала о том, как кировские медики спасли подростка с тяжёлым осложнением после коронавируса. 14-летний мальчик живёт в Нолинском районе. Ему внезапно стало плохо. На вертолёте санитарной авиации подростка доставили в Киров.

При первичном осмотре всё указывало на инфаркт. Медики обнаружили изменения в сердце. Юного пациента доставили в Центр кардиологии и неврологии. После проведения компьютерной томографии стало ясно, что это не инфаркт. Тогда мальчика привезли в детскую областную больницу.

— После обследования медики поняли, что случилось. Диагноз -тампонада сердца. Когда рядом с сердцем накапливается жидкость. В результате врачи смогли убрать жидкость, освободив сердце. Была и ещё одна проблема — серьёзное поражение лёгких, — пояснила Наталья Муратова.

Она же рассказала, что специалисты больницы обратились за помощью к федеральным экспертам. Были созваны консилиумы. Юношу начали лечить. В том числе применялись препараты генной инженерии. Как выяснилось, то, что с ним произошло, это осложнение после перенесённого коронавируса. Сейчас мальчик чувствует себя лучше. Он находится на реабилитации.

По прошлому опыту, кировские медики знают, что большинство детей переносит COVID-19 в легкой форме. Но осложнения бывают у малышей и подростков, у которых есть сопутствующие заболевания.

К слову, детская областная клиническая больница принимают пациентов с признаками коронавируса. Оборудован специальный бокс, где находятся эти ребята до получения результата ПЦР-диагностики. Это своеобразная «красная зона». Медики здесь в экипировке, пациенты в изоляции. После результатов теста ребят переводят в тот или иной блок для лечения.

Как сообщает первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, ситуация в регионе, касающаяся COVID-19, всё ещё непростая.

— Чтобы защитить себя и близких нужно сделать прививку. Только так можно победить COVID-19. Важно знать, что здоровье детей зависит от ответственности взрослых людей, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Ранее мы писали, что кировские онкологи провели уникальную операцию, которая помогла пациенту самостоятельно дышать.

Фото: Александр Папырин