Кировские медики спасли рыбака с разрывом брюшной аорты

Врачи Кировской областной клинической больницы спасли 57-летнего мужчину с разрывом брюшной аорты. Об этом рассказали в областном минздраве.

Житель района отправился на рыбалку. В один момент мужчине стало плохо. Начались боли в груди, животе и пояснице, а потом он потерял сознание. Рыбака оперативно доставили сначала в ЦРБ, а потом, на вертолете, в Региональный сосудистый центр.

Проведя обследование, медики диагностировали разрыв аневризмы брюшной аорты. Состояние пациента было критическим. Мужчину экстренно прооперировали.

Врачи заменили часть аорты на специальный сосудистый эксплантат. Несмотря на большую потерю крови, операция прошла успешно. На 10-й день рыбака выписали.

— Без преувеличения можно сказать, что день операции стал его вторым днём рождения, – говорит заведующий отделением сосудистой хирургии КОКБ Михаил Мотовилов.

Аневризма представляет собой патологическое расширение диаметра сосуда – он увеличивается более чем в 2 раза. Чаще всего она развивается в брюшной аорте. Это самый крупный сосуд в организме.

Аневризма может до последнего протекать почти бессимптомно. Ее разрыв требует экстренного медицинского вмешательства. В противном случае пациент погибает из-за сильного внутреннего кровотечения. Летальность достигает 80-90 процентов.

Каждый год врачи КОКБ проводят порядка 10 экстренных операций по поводу разрыва брюшной аорты. Почти половина делается на выезде. Транспортировать пациента с таким диагнозом рискованно, а счет идет на часы. Спасти человека помогает четко выстроенная система экстренной помощи.

Ранее в Кировской области спасли охотника с инсультом. Мужчину вывезли из леса на вертолете санавиации.