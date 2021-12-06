Кировские медики вернули к жизни 73-летнего мужчину, который три месяца был в коме

В правительстве региона рассказали подробности спасения 73-летнего жителя Кировской области. Он поступил в больницу, находясь в тяжёлом состоянии и три месяца был в коме. Предварительный диагноз — почечная недостаточность.

Мужчина оказался в нефрологическом отделении. Это единственное в регионе подразделение такого профиля. Тут лежат люди, страдающие болезнями почек. За год отделение лечит 500 пациентов.

Пенсионер впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. В реанимации медики проводили пациенту почечную терапию. Диагностический поиск был продолжен.

— В результате различных исследований, анализов был подтверждён диагноз. У мужчины оказалась множественная миелома. Было назначено специальное лечение. Оно привело к хорошим результатам. Через три месяца мужчина вышел из комы и смог дышать самостоятельно. Но лечение его продолжалось. Всего в больнице он провёл 102 дня. Во время выписки пенсионер находился в бодром состоянии. Сейчас вернулся к обычному образу жизни, — рассказали в правительстве.

Сын 73-летнего мужчина сердечно благодарит медиков за профессионализм, заботу и, конечно, спасённую жизнь отца. Он рассказал, что в этом году у его родителей «золотая свадьба».

— Низкий поклон медикам, всему персоналу больницы от всей нашей семьи, — подчеркнул мужчина.

Фото: vk.com/medkirovru