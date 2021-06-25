Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Кировские медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний

Кировские медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Благодаря новшеству врачи оперативно приступают к лечению пациентов, у которых есть патологии.

Заболевания сердца — серьёзная проблема. Но ещё более серьёзной она становится при скрытых патологиях. Когда специалисты не могут выявить причину плохого самочувствия пациента.

Решение задачи теперь знают в кировском Центре кардиологии и неврологии. Там медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний. Метод практически уникальный. Раньше его можно было провести только в областной больнице. Название технологии — стресс-эхокардиография. Оно отражает суть методики.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Кировской области, в больнице есть специальный тренажёр. Пациент проходит на нём стресс-тест. Электроды, которые в это время прикрепляются к телу, передают все сигналы сердца. Далее пациента переводят на ультразвуковой аппарат.

Кировские медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний

Кировские медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний

Как только методика была внедрена в Центре кардиологии и неврологии, её сразу же начали использовать по прямому назначению. 40 пациентов прошли стресс-тест и ультразвук. Из них у 16 выявлена патология сердца, которую так просто не определить. Часть пациентов тут же была отправлена на операцию.

Фото: vk.com/medkirovru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина