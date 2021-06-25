Кировские медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний

Благодаря новшеству врачи оперативно приступают к лечению пациентов, у которых есть патологии.

Заболевания сердца — серьёзная проблема. Но ещё более серьёзной она становится при скрытых патологиях. Когда специалисты не могут выявить причину плохого самочувствия пациента.

Решение задачи теперь знают в кировском Центре кардиологии и неврологии. Там медики внедрили новую диагностику скрытых сердечных заболеваний. Метод практически уникальный. Раньше его можно было провести только в областной больнице. Название технологии — стресс-эхокардиография. Оно отражает суть методики.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Кировской области, в больнице есть специальный тренажёр. Пациент проходит на нём стресс-тест. Электроды, которые в это время прикрепляются к телу, передают все сигналы сердца. Далее пациента переводят на ультразвуковой аппарат.

Как только методика была внедрена в Центре кардиологии и неврологии, её сразу же начали использовать по прямому назначению. 40 пациентов прошли стресс-тест и ультразвук. Из них у 16 выявлена патология сердца, которую так просто не определить. Часть пациентов тут же была отправлена на операцию.

Фото: vk.com/medkirovru