Кировские медорганизации не снизили объемы помощи своим пациентам в пандемию

Во время борьбы с коронавирусом врачи Кировской области не прекращали лечить больных с другими заболеваниями.

— Мы сохранили возможность в получении плановой и экстренной специализированной медицинской помощи по всем профилям, — отметил глава региона.

Ежегодно около 16 тысяч пациентов с заболеваниями сердца и сосудов проходят плановое лечение в круглосуточном стационаре и 8 тысяч – в дневном. Продолжилось оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по профилям «кардиохирургия» и «нейрохирургия», увеличились объемы оказания медицинской помощи по профилю «онкология».