Кировские мусульмане отпразднуют Ураза-байрам в масках

Проведение мусульманского праздника обсудили на встрече губернатора Игоря Васильева с председателем регионального духовного управления мусульман Кировской области Зуфаром Галиуллиным. В мероприятии также приняли участие члены регионального правительства.

Как подчеркнул губернатор, на территории Кировской области сохраняется неблагополучная ситуация по коронавирусу. Поэтому министерство внутренней политики направило в адрес мусульманской общины рекомендации о соблюдении мер безопасности во время праздника.

По словам Зуфара Галиуллина, необходимые меры уже приняты.

— Мы призвали мусульман по возможности остаться дома, особенно это касается пожилых людей. Те, кто придет в мечеть, будут в масках и на расстоянии в 1,5 метра друг от друга, соответствующая разметка уже нанесена, — отметил глава регионального духовного управления мусульман.

Также отмечающим предписано не собираться более 50 человек, а организаторам мероприятия – проводить термометрию, обрабатывать контактные поверхности и проветривать помещение. Для проведения обрядов должна использоваться одноразовая посуда.

Ураза-Байрам, или праздник прекращения поста, знаменует собой окончание священного месяца Рамадан. В этом году он приходится на 13 мая. Из-за пандемии коронавируса многие мечети в этом году будут закрыты для прихожан. Верующие смогут увидеть службы в онлайн-трансляции.

Ранее мы писали, что в этом году кировчане смогли встретить Пасху в храмах.