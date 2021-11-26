Кировские налоговики ответили на вопросы по уплате имущественных налогов

УФНС России по Кировской области напоминает, что в сейчас проходит одна из самых массовых кампаний – уплата гражданами имущественных налогов за 2020 год.

Речь идет о налоге на имущество, транспортном налоге и земельном налоге. Уплатить их необходимо не позднее 1 декабря 2021 года. Сегодня мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы кировчан по теме имущественных налогов.

Что делать, если налогоплательщик не получил налоговое уведомление?

Если вы не получили налоговое уведомление, необходимо обратиться в налоговые органы. Сделать это можно лично – оперзалы инспекций работают в штатном режиме, прием посетителей ведется. Также можно обратиться в отделение МФЦ.

Но гораздо удобнее – онлайн-взаимодействие: обращение через сервис сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» либо через сервис «Обратиться в ФНС». Войти в Личный кабинет на сайте ФНС можно либо с логином и паролем, полученными в налоговой инспекции, либо воспользоваться логином и паролем от своего личного кабинета на портале Госуслуг.

В каких случаях налоговое уведомление владельцу имущества не направляется?

1) при полном освобождении владельца объектов от уплаты налогов. Например, в связи с предоставлением налоговых льгот пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий;

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей. Уведомление с суммой налога менее 100 рублей в любом случае будет направлено за три предшествующих года.

Например, в этом году владелец имущества может получить налоговое уведомление с суммой налога менее 100 рублей исчисленного за 2018 год.

Налоговое уведомление в настоящее время не содержит платежных документов. Здесь указаны реквизиты для перечисления налогов, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов.

Могу ли я получить налоговое уведомление за близкого родственника, который находится в длительной командировке?

Сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении, составляют налоговую тайну. В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая тайна не может быть передана третьим лицам, поэтому никто кроме налогоплательщика не может получить его налоговое уведомление.

Исключение составляют уполномоченные представители физического лица: у несовершеннолетних детей – это их родители, у остальных – лица, имеющие надлежаще оформленную доверенность для представительства в налоговых органах.

Таким образом, чтобы получить налоговое уведомление за близкого родственника, необходимо иметь на это полномочия.

В то же время близкий родственник может самостоятельно получить свое налоговое уведомление в любой налоговой инспекции на территории РФ или в Личном кабинете налогоплательщика, размещенном на сайте ФНС России.

Могу ли я осуществить уплату имущественных налогов за родственника?

Да, можете. Статьей 45 НК РФ предусмотрено, что уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. В поле «ИНН» плательщика необходимо указывать значение ИНН, чья обязанность исполняется, то есть ИНН родственника.

Я не согласен с кадастровой стоимостью своего жилого дома, как ее можно изменить?

В Кировской области кадастровая оценка всех объектов капитального строительства определялась КОГБУ «БТИ» в 2019 году по состоянию на 01.01.2019, результаты оценки были утверждены министерством имущественных отношений Кировской области (распоряжение от 20.11.2019 №1368) и использовались при исчислении налога на имущество за 2020 год. Если налогоплательщик не согласен с кадастровой стоимостью своего жилого дома, например, по причине того, что она превышает рыночную стоимость, то мо­жно обратиться в КОГБУ «БТИ» (г.Киров, ул.Воровского, 73) с соответствующим заявлением и приложением отчета об оценке от оценочной компании.

Я в следующем году стану льготником (пенсионером). Мне следует подать заявление в налоговую инспекцию на освобождение от налогообложения квартиры?

С 2019 года реализован беззаявительный порядок предоставления льгот по налогам физических лиц, в том числе для предпенсионеров, пенсионеров, инвалидов. Имущественные налоги исчисляются с учетом льгот на основании сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов.

Беззаявительный порядок позволяет налоговым органам автоматически применять льготы без личного обращения налогоплательщика в инспекцию на основании сведений, полученных из Пенсионного фонда России.

У меня и моего несовершеннолетнего ребенка квартира в долевой собственности (по ½ доле). Должен ли уплачивать налог на имущество физических лиц мой ребенок?

Обязанность по уплате налога на имущество не зависит от возраста. Если собственником имущества является несовершеннолетний (до 18 лет) или малолетний (до 14 лет) ребенок, то он признается налогоплательщиком на общих основаниях.

Налоговым законодательством предусмотрено, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, при этом он может участвовать в отношениях с налоговыми органами через законного или уполномоченного представителя.

Законными представителями малолетних детей (не достигших четырнадцати лет), а также несовершеннолетних детей (в возрасте от 14 до 18 лет), являются их родители, усыновители, опекуны и попечители.

Следовательно, родители, усыновители, опекуны и попечители как законные представители малолетних и несовершеннолетних детей осуществляют правомочия по управлению принадлежащим им имуществом, в том числе исполняют обязанности по уплате налогов.

То есть налог, начисленный за ½ доли квартиры, принадлежащей Вашему ребенку, должны оплатить Вы, как законный представитель.

С 2021 года наша семья относится к многодетным семьям. Положены ли родителям льготы по имущественным налогам с физических лиц?

Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, на федеральном уровне введен дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество и земельному налогу:

– налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного участка по выбору налогоплательщика;

– налоговая база дополнительно уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв.м общей площади квартиры и 7 кв.м площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Дополнительные льготы могут быть установлены представительными органами муниципальных образований по месту нахождения недвижимости.

Сведения о налогоплательщиках, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в налоговые органы предоставляются органами социальной защиты населения.

Таким образом, налоги за 2021 год будут Вам исчислены с учетом данных льгот.

В августе 2020 года я продал автомобиль, а транспортный налог мне начислен за весь год. Налоговая инспекция должна сделать перерасчет налога?

Обращаем внимание, что транспортный налог уплачивают граждане, на которых зарегистрированы транспортные средства, независимо от их передачи другим лицам.

Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением. Инспекция направит уточняющий запрос в регистрирующий орган, и в случае подтверждения сведений о снятии с учета будет выполнен перерасчет налога.

Являюсь пенсионером, в собственности два земельных участка. Как исчисляется земельный налог в связи с налоговым вычетом 6 соток?

Налоговым кодексом предусмотрено право налогоплательщика на налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка. Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и т.д.), в том числе, для пенсионеров.

Вычет применяется для одного земельного участка по Вашему выбору независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый орган уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Почему в налоговом уведомлении не начислен налог на садовый домик. Я не отношусь к льготным категориям (пенсионеры, инвалиды, ветераны)?

В целях расчета налога на имущество физических лиц дом, расположенный на садовом участке, приравнивается к жилым домам.

Это значит, что при налогообложении такого дома исходя из кадастровой стоимости применяется налоговый вычет в виде необлагаемой налогом площади 50 кв.м от общей площади такого дома.

Площадь Вашего садового домика менее 50 кв.м., поэтому налог не исчислен.

Являюсь льготником (предпенсионером, пенсионером, инвалидом 1 или 2 группы), имею в собственности 2 квартиры, почему льгота по налогу на имущество предоставлена только в отношении одной квартиры.

Согласно статье 407 НК РФ предпенсионеры, пенсионеры, инвалиды I или II группы инвалидности освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц.

Налоговая льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида, а именно в отношении: одной квартиры (либо одной комнаты), одного жилого дома, одного гаража или машино-места.

Таким образом, федеральная льгота может быть предоставлена только в отношении 1 квартиры.

Сын ушел в армию по призыву, имеет ли он право на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц?

Согласно пп.7 п. 1 ст. 407 НК РФ право на льготу по налогу на имущество физических лиц имеют, в частности, военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более.

В соответствии с нормами Федерального закона «О статусе военнослужащих» к военнослужащим, в частности, относятся сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву.

Таким образом, солдат-срочник имеет право на льготу по налогу на имущество физических лиц.

Я имею автомобиль, поставленный на учет в Кирове, сам планирую переехать на постоянное место жительства в Москву. Где будет исчисляться транспортный налог — в Кирове или в Москве?

В целях учета физических лиц в налоговых органах под местом нахождения автомототранспортных средств понимается место жительства (место пребывания) физического лица.

Таким образом, исчисление транспортного налога физическому лицу — владельцу автомототранспортного средства осуществляется по налоговым ставкам и льготам субъекта Российской Федерации, соответствующим месту жительства (месту пребывания) физического лица, т.е. в г. Москве транспортный налог будет исчисляться после смены места жительства.

Имею транспортное средство, но его не эксплуатирую. Обязан ли я в этом случае платить транспортный налог?

Обязанность по уплате транспортного налога зависит только от регистрации транспортного средства и никак не связана с его эксплуатацией. Взимание транспортного налога прекращается в случае снятия с учета транспортного средства в регистрирующих органах. Если транспортное средство не эксплуатируется, но зарегистрировано на физическое лицо, то транспортный налог уплачивается.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату налогов?

Срок уплаты имущественных налогов (транспортный, земельный, налог на имущество физических лиц) — не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который они исчислены. За неуплату налога в срок начисляются пени из расчета суммы неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

При этом налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании суммы налога за счет имущества должника, в том числе наличных денежных средств и де­нежных средств на банковских счетах. Впоследствии при отказе погасить задолженность по решению суда судебный пристав-исполнитель вправе вынести в отношении должника постановление о временном ограничении на выезд из России, а также наложить арест на его имущество.