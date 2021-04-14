Налоговики требуют признать банкротом строительную организацию из Кирова

В Арбитражный суд Кировской области поступило заявление о признании организации-должника банкротом.

Истец — Федеральная налоговая служба России, ответчик — ООО «АльянсСтройПрофи». Сумма исковых требований превышает 16,3 млн рублей.

«АльянсСтройПрофи» работает с 2011 года, находится в Радужном, численность сотрудников — около 90 человек, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

В январе компанию уже пытались признать банкротом. Заявление подало АО «ЭнергосбыТ Плюс». Однако тогда суд прекратил производство по делу.